Tennis : Gasquet, Pouille et Simon à l'Open d'Orléans

"Ça fait chaud au cœur !" Didier Gérard a le sourire, et il y a de quoi ! Après l'annulation de l'an dernier à cause de la crise sanitaire, le directeur de l'Open de tennis d'Orléans a dévoilé, ce mardi 7 septembre, une belle liste de joueurs inscrits pour cette 16ème édition. Huit français sont attendus, en particulier Richard Gasquet, Lucas Pouille et Gilles Simon.

Peut-être même Tsonga ?

Deux anciens vainqueurs du tournoi sont également de retour : Pierre-Hugues Herbert (vainqueur en 2016) et Norbert Gombos (vainqueur en 2017). Les Espagnols Fernando Verdasco et Feliciano López seront également présents. La liste des 23 participants présente quatre anciens joueurs du Top 10 mondial et dix anciens membres du Top 50. Les organisateurs espèrent aussi une surprise de dernière minute : la participation de Jo-Wilfried Tsonga, s'il est remis à temps de sa blessure au mollet.

"C'est une magnifique vitrine, estime Didier Gérard, le directeur du tournoi. Les spectateurs vont pouvoir les voir en vrai au Palais des sports d'Orléans. On a tout ce qu'il faut pour faire une magnifique fête. Je suis particulièrement heureux de reprendre la trajectoire du tournoi avec de tels joueurs."

L'Open d'Orléans se déroulera du 27 septembre au 3 octobre. La billetterie est déjà ouverte. L'événement sera soumis au pass sanitaire et il n'y aura pas de dépistage sur place.