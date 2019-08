Tennis : un ancien vainqueur de l'US Open à Metz

Metz, France

A six semaines de l’événement, les organisateurs du Moselle Open de tennis ont dévoilé ce lundi une partie du plateau 2019. Outre la présence du belge David Goffin et du mosellan Ugo Humbert, annoncés il y a un mois, on retrouvera en septembre prochain sur les courts des Arènes de Metz, un ancien vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem : le croate Marin Cilic, seizième mondial qui a remporté l'US Open en 2014.

Quasiment tous les meilleurs français seront aussi à Metz : Gilles Simon qui défendra son titre, Jo-Wilfried Tsonga qui a remporté l'épreuve messine à trois reprises ou encore Lucas Pouille.

Dans le tableau, il y a 9 joueurs issus du Top 40, dont 3 issus du top 20

Les organisateurs du tournoi messin doivent encore établir une liste de 3 invités, sans oublier 4 qualifiés.

Voici les 21 joueurs annoncés au Moselle Open :

Pablo Andujar (ESP)

Nikoloz Basilashvili (GEO)

Pablo Carreno Busta (ESP)

Jéremy Chardy (FRA)

Marin Cilic (CRO)

Richard Gasquet (FRA)

David Goffin (BEL)

Peter Gojowczyk (GER)

Pierre Hugues Herbert (FRA)

Ugo Humbert (FRA)

Hubert Hurkacz (POL)

Filip Krajinovic (SRB)

Leonardo Mayer (ARG)

Benoît Paire (FRA)

Lucas Pouille (FRA)

Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Gilles Simon (FRA)

Lorenzo Sonego (ITA)

Jan-Lennard Struff (GER)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Fernando Verdasco (ESP)

Le Moselle Open de Tennis, un tournoi 250 du circuit ATP, se déroulera du 15 au 22 septembre prochain.