Tennis - Hugo Gaston : et maintenant le Masters 1000 à Bercy ?

De la 239e à la 157e place au classement ATP. Hugo Gaston s'est rapproché du Top 100 mondial grâce à son aventure à Roland-Garros. Le licencié de Blagnac a repris l'entraînement ce lundi avec dans un coin de la tête le Masters 1000 de Bercy qui démarre le 31 octobre.

Il a repris l'entraînement ce lundi

Après une semaine dédiée à répondre aux sollicitations des médias et où il n'a pas touché la raquette, Hugo Gaston a retrouvé l'entraînement ce lundi dans la banlieue toulousaine. A Balma au centre de la Ligue d'Occitanie. "Cela fait plaisir de se retrouver. La semaine a été très agitée. On est revenus à ce qu'on sait faire de mieux pour continuer à progresser", souligne son coach Marc Barbier. "On reprend très progressivement avec des séances courtes et une intensité pas très élevée."

Hugo Gaston va disputer dans quelques jours le tournoi Challenger d'Hambourg en Allemagne. Avant une belle fin d'année 2020 ?

Bercy pour conclure 2020 ?

Le 31 octobre démarrera le Masters 1000 à Paris-Bercy. Le clan Gaston espère être de la partie : "Cela devient l'objectif. C'est la raison pour laquelle on a basculé sur dur. On avait la possibilité de continuer sur terre battue mais on a pris l'option de changer de surface. Après Paris, sa saison 2020 sera terminée. Je ne vais pas vous mentir, il a quelques chances d'y participer, effectivement. A minima dans les qualifications et on espère l'invitation dans le tableau final. Mais quoiqu'il arrive, participer à ce tournoi sera déjà très bien. Pour lui et au regard des circonstances de cette saison particulière."

Sera-t-il aussi à l'aise sur dur que sur terre battue ? Oui répond Marc Barbier : "Hugo répond que c'est un joueur de terre battue mais ses résultats sur dur prouvent qu'il est aussi à l'aise sur dur que sur terre. Il est multi-surface."