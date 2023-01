Tennis : "J'ai les capacités pour atteindre le 3e tour de l'Open d'Australie", le Gardois Benjamin Bonzi

50e mondial à l'ATP, le Gardois Benjamin Bonzi aborde cet Open d'Australie, qui débute ce lundi 16 janvier 2023 à Melbourne, avec sérénité. "J'ai eu des problèmes physiques en fin de saison dernière avec notamment une lésion au mollet. J'ai donc arrêté ma saison fin octobre. J'ai eu plus de temps pour me reposer. Et là, je suis plutôt bien physiquement" reconnaît l'Anduzien. Pour preuve, il atteint le 8 janvier dernier la finale du tournoi de Pune en Inde, battu en trois sets par le Néerlandais Tallon Griekspoor.

Face à un Italien au premier tour

A 26 ans, Benjamin Bonzi est pour la deuxième fois dans le tableau final de l'Open d'Australie, premier tournoi du grand chelem de la saison. "C'est un tournoi à part. Les conditions de jeu sont rapides. C'est sur dur. Et c'est la surface sur laquelle je performe le plus" affirme-t-il. Premier adversaire, dans la nuit du 16 au 17 janvier (1 h du matin, heure française, 11h à Melbourne), l'Italien Mattia Belluci, 21 ans, 153e mondial à l'ATP. "Je ne l'ai jamais affronté dans un tournoi. Je ne me suis jamais entraîné avec lui. Mais je sais qu'il sort des qualifications et qu'il a réussi une bonne fin de saison" précise-t-il. Le transalpin a notamment remporté le tournoi Challenger de Saint-Tropez et de Vilnius en octobre dernier.

Atteindre le 3e tour d'un Grand Chelem

Numéro 3 français derrière Mannarino et Rinderknech, Benjamin Bonzi a désormais un nouveau statut à assumer. "Peut-être que cette saison, les joueurs se méfieront un petit peu plus de moi vu mes résultats la saison dernière. Après, dans ma tête, rien n'a changé. Je me concentre sur mon jeu. J'ai par exemple beaucoup travaillé cet hiver sur mon service afin que je sois plus régulier" glisse-t-il. Ambitieux, l'Anduzien espère enfin atteindre cette année le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem après six tentatives infructueuses. "Ça serait une bonne étape de franchie. Et je pense que j'en ai les capacités" conclut-il.