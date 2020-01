Tennis : Jérémy Chardy à l'aube d'une saison unique

Voilà déjà deux semaines le petit monde du tennis a repris sa saison. Pour le Béarnais Jérémy Chardy, cela a commencé par un tournoi à Doha au Qatar, puis un autre à Adélaïde, en Australie, avec à chaque fois une élimination en 8e de finale (face à Wawrinka à Doha et Carreño Busta à Adelaïde) après avoir passé le premier tour. Mais le Palois – 58e à l'ATP – est satisfait de sa préparation en vue du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie qui va débuter pour lui ce mardi, face au Belge David Goffin.

Attentif aux feux en Australie

Jérémy Chardy est seulement arrivé en fin de semaine dernière à Melbourne, afin de passer le plus de temps possible loin des pollutions liés aux méga-incendies frappant principalement la côte est de l'Australie. "Depuis Adélaïde, j'ai suivi ça a la télé et dans les journaux, raconte Chardy, je savais que les conditions n'étaient pas parfaites à Melbourne donc j'ai attendu le dernier moment pour venir, à Adélaïde j'avais aussi des courts et des balles pour m'entraîner, je ne le regrette pas, on n'a qu'une vie, j'ai pas envie d'aller dans la pollution si je n'y suis pas obligé". Le Béarnais confie aussi que depuis quelques jours, les conditions se sont nettement améliorées à Melbourne : "J'ai parlé avec pas mal de joueurs qui étaient déjà là... C'est bien que tout ça soit fini, parce que c'était une énorme catastrophe".

Pour ce tournoi du Grand Chelem, des mesures visant à protéger les joueurs et les spectateurs ont été prises, de quoi rassurer tout le monde : "Un barème a été mis en place, détaille Jérémy Chardy, dès que la pollution atteint 200 (taux de particules fines dans l'air, NDLR), les matchs seront automatiquement arrêtés, entre 100 et 200, des docteurs décideront si on peut jouer ou pas... Ils décideront aussi je pense en fonction de la température, mais en tout cas ils ont dit qu'aucun risque ne sera pris, ils feront tout pour respecter le jeu et la santé surtout, ça c'est bien. Les températures doivent baisser ces deux prochaines semaines, ça aussi c'est une bonne nouvelle".

Jérémy Chardy au sujet des incendies avant l'Open d'Australie Copier

Une pause après Melbourne

D'un point de vue sportif, Jérémy Chardy s'attend à une entrée en lice corsée face à David Goffin, 11e joueur mondial, et récent vainqueur de Rafael Nadal : "Je le connais bien, j'ai déjà joué plusieurs fois contre lui (il y a 1-1 dans leurs face-à-face, NDLR)... Clairement il sera le favori, mais ça sera un premier tour pour tous les deux, c'est un peu différent. Il faudra bien débuter, le pousser dès le début et on verra bien".

Après Melbourne, Jérémy Chardy s'accordera une pause, d'abord pour retourner auprès de sa femme Susan Gossage-Chardy qui attend leur premier enfant pour le mois de février, et puis dans la foulée pour le 2e Open de Pau dont il est co-directeur. "Être papa, ça sera le plus beau cadeau de cette saison, j'attends cela avec une grande impatience" trépigne Jérémy Chardy. Après cette coupure, il devrait reprendre à la mi-mars à l'occasion du tournoi d'Indian Wells, aux États-Unis. Et le Palois ne s'interdit pas de rêver pour la suite de sa saison : "Je me sens bien, j'ai bien travaillé avec Cédric Pioline tout l'hiver, à moi de prendre confiance... et pourquoi aller chercher de bons résultats sur des gros tournois !"