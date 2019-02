Tennis : Jérémy Chardy gagne encore en double avant l'Open de Pau

Jérémy Chardy (en bas) et Fabrice Martin, ici associés à l'Open d'Australie, en 2018.

Marseille, France

Jérémy Chardy est en forme en ce mois de février, il vient de remporter deux titres en double en l'espace de deux semaines. Après sa victoire à Rotterdam associé au Finlandais Henri Kontinen, le tennisman de Boeil-Bezing a remporté ce dimanche la finale du double de l'Open 13 de Marseille, avec cette fois son ami d'enfance Fabrice Martin.

Sixième titre en double

Chardy et son compère basque sont venus à bout d'une paire néerlando-japonaise en trois sets au super tie-break 6-3, 6 [4]-7, 10-3. C'est la deuxième fois que les deux amis s'imposent côte-à-côte après un titre à Doha en 2017. Et pour Chardy, c'est au total un sixième titre en double.

La réaction de Jérémy Chardy après sa victoire en double à l'Open 13 Copier

Réaction complète à retrouver en vidéo sur le site de l'Open 13 Provence.

Le Béarnais va donc pouvoir tourner la page sereinement et se consacrer à l'Open de Pau dont il est co-directeur. Le tournoi débute ce lundi et il participera notamment à un match d'exhibition avec Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Mansour Bahrami. Ils sont prévenus, en double Jérémy Chardy est invincible en ce moment !