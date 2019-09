Tennis : Jo-Wilfried Tsonga annoncé à l'open d'Orléans

Orléans, France

Le directeur de l'open d'Orléans Didier Gérard vient de dévoiler les quarante-et-un premiers noms des participants à l'édition 2019 du tournoi, qui se déroulera du 23 au 29 septembre. Principale tête d'affiche : l'ex numéro un français Jo-Wilfried Tsonga.

Le Manceau avait dû déclarer forfait l'année dernière à la toute dernière minute, alors qu'il était déjà arrivé à Orléans pour s'entraîner. Cette année, "il fait le choix de venir viser la victoire à Orléans", explique Didier Gérard, "il a besoin de re-rentrer dans le TOP 50 mondial. Il veut donc gagner à Orléans et empocher 125 points au classement ATP". En effet, à 34 ans, Tsonga vit une saison moyenne. "Il n'est plus tête de série dans les tournois du Grand Chelem, ou les ATP 1000 et 500", précise le directeur de l'open d'Orléans, à propos du joueur qui vient d'être éliminé au premier tour de l'US Open la semaine dernière.

Autres participant annoncés à Orléans : le letton Ernest Gulbis, ancien n°10 mondial, ou le finaliste malheureux de 2018, le jeune français Antoine Hoang. D'autres noms de participants doivent être connus prochainement pour cette édition 2019 : il reste quatre invitations à attribuer, et il y aura également deux joueurs issus des qualifications et un "repêché", éliminé d'un autre tournoi.

L'Open d'Orléans fête cette année ses 15 ans et est classé comme un tournoi ATP Challenger 125 : il est présenté comme le tournoi le plus important de cette catégorie. Les dotations financières sont en hausse, avec plus de 137 000 euros destinés aux joueurs cette année.

Petite nouveauté : l'épreuve se concentre désormais sur sept jours, et non plus neuf. Et les matchs se disputeront majoritairement au palais des Sports d'Orléans, mais il y aura aussi quelques rencontres au CJF de Saran, jusqu'en huitièmes de finale.