Tennis : jouer à Roland-Garros, "ce serait un honneur" pour le jeune sarthois Charlélie Cosnet

"Bon, ils vont te passer à Roland-Garros alors ? Ça va être chaud hein !". Il suffit de marcher quelques mètres autour des cours des JS Coulaines pour que Charlélie Cosnet, soit interpellé par l'un des amateurs de tennis du club. À 18 ans, le jeune homme doit savoir ce lundi 10 mai si la Direction Technique Nationale lui offre le précieux sésame, une des huit "wild card", pour pouvoir jouer le tournoi junior de Roland-Garros. Le Sarthois, 93e mondial au classement ITF (l'équivalent de l'ATP pour les juniors), fait partie des sept ou huit meilleurs Français de sa catégorie et figure donc en bonne place pour espérer être sélectionné.

Après deux victoires et une demi-finale dans des tournois "Grade 3" en Turquie, Charlélie Cosnet est venu se ressourcer en Sarthe, auprès de ses proches pour "recharger les batteries" en attendant la décision de la fédération. "On a déjà fait un planning où on s'imagine que je vais être sélectionné, pour ensuite se préparer à Montpellier, là où je m'entraîne", explique le jeune homme.

"Je suis obligé d'y croire"

Pour Charlélie Cosnet, l'envie de batailler sur la terre battue de Roland-Garros est venue très tôt : "C'est ce qui m'a fait commencer le tennis. Quand j'étais plus jeune, on avait regardé une finale de Roland Garros avec mon frère et ma sœur. Depuis ce match là je me suis dit que j'avais envie de faire du tennis et de jouer sur des cours comme ça". La perspective d'être sélectionné "c'est un honneur pour moi", poursuit-il.

Et si la décision ne lui appartient pas, le jeune homme se montre optimiste et motivé. "Je suis obligé d'y croire. C'est un projet ambitieux mais je pense que je peux y arriver". Quitte à ne pas voir cette participation "comme un accomplissement. Les juniors, c'est bien, mais l'objectif ultime ça reste de jouer avec les seniors".