Tennis : Kristina Mladénovic et Pauline Parmentier éliminées de l'Open d'Australie

Lille, France

La logique du classement WTA a été respectée dans la nuit de lundi à mardi, à Melbourne. Kristina Mladénovic a été éliminée dès le 1er tour par la numéro 2 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova (6-1, 7-5). Le premier tournoi du grand chelem de la saison s'arrête déjà pour la Nordiste originaire de Saint-Pol-sur-Mer qui était restée sur une victoire éclatante avec l'équipe de France en Fed Cup. A l'issue de cette défaite, elle n'a pas remis en cause la préparation de son jeune frère Luka qui a remplacé au pied levé son ancien entraîneur parti précipitamment :

Ma préparation s'est très bien passée, je suis en pleine forme, je perds juste contre la numéro 2 mondiale.

"Cette fin de saison m'avait donné encore plus de motivation pour bien travailler cet hiver. Franchement, il n'y a rien à dire, aujourd'hui, elle a été plus forte", reconnaît la joueuse de tennis française.

Mon niveau de jeu moyen a même été au-dessus de mon classement.

"Kiki" qui est également revenue sur son changement d'entraîneur intervenu en fin de saison dernière. L'Allemand Sascha Bajin, qui a entraîné dans le passé les ex-numéros 1 mondiale Naomi Osaka et Serena Williams, a mis fin brusquement à leur collaboration en octobre dernier : "On avait commencé en mars, on avait dit qu'il fallait prévenir l'un et l'autre deux mois à l'avance et ça n'a pas été respecté, ça a été très soudain".

Il n'a pas rempli les conditions, ce n'est pas très respectueux.

La Nordiste précise qu'elle est satisfaite de sa nouvelle collaboration avec son petit frère, Luka : "Je suis très contente de comment s'est passée ma période foncière, des décisions prises en famille".

Pauline Parmentier éliminée par la Chinoise Wang

L'autre déception de la nuit, côté tricolore, est venue de Pauline Parmentier (133ème au classement WTA), éliminée par la 29ème mondiale, la Chinoise Qiang Wang (7-6, 6-3). La montagne était là-aussi trop haute à passer. La joueuse française originaire de Berck-sur-Mer avait bénéficié d'une wild card de la part des organisateurs.