Tennis : l'Australienne Ashleigh Barty remporte son premier Open d'Australie

La numéro 1 mondiale, la joueuse Australienne Ashleigh Barty, a remporté son premier Open d'Australie ce samedi en battant en l'Américaine Danielle Collins 6-3, 7-6 (7/2). À 25 ans, elle décroche ainsi son troisième titre du Grand Chelem, après Rolland-Garros et Wimbledon.

Elle met fin à 40 ans de disette pour les joueuses autraliennes à l'Open d'Australie, depuis la victoire de Chris O'Neil en 1978. Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale l'a emporté en finale ce samedi 29 janvier face à la 30è mondiale, l'Américaine Danielle Collins 6-3, 7-6 (7/2 dans le tie-break). Elle décroche ainsi son troisième titre du Grand Chelem.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L’Australienne décroche ainsi à 25 ans son troisième titre majeur après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021, le premier à domicile. Elle devient la seule joueuse en activité avec Serena Williams à avoir remporté des Majeurs sur toutes les surfaces (dur, gazon et terre battue).

Barty participait à son 9e Open d'Australie et n'avait jamais dépassé les demi-finales (2020).

Pour remporter le titre samedi, elle a vaincu quatre Américaines lors de ses quatre derniers matchs: Amanda Anisimova en 8es, Jessica Pegula en quarts, Madison Keys en demies et Collins en finale.

Pour décrocher son premier Majeur en 2019 à Roland-Garros, l'Australienne avait battu les quatre même joueuses: Pegula au 1er tour, Collins au 2e, Keys en quarts et Anisimova en demies.