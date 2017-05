Tennis: l'Australienne Samantha Stosur remporte pour la deuxième fois le tournoi de Strasbourg

Au terme d'un combat de près de trois heures, Samantha Stosur a pris le dessus sur sa compatriote Daria Gavrilova en trois sets (5/7 6/4 6/3) en finale des Internationaux de tennis féminin de Strasbourg. C'est son deuxième succès après 2015.

Samantha Stosur fait coup double. L'Australienne a remporté pour la deuxième fois les internationaux de tennis féminin de Strasbourg. Après 2015 (victoire contre la Française Mladenovic), elle a battu ce samedir en finale sa compatriote australienne Daria Gavrilova en trois sets 5/7 6/4 6/3. La finale a été très disputée, elle a duré 2h45.

Samantha Stosur, ancienne numéro 4 mondiale, se sent comme chez elle sur les courts du Wacken. "J'adore Strasbourg, raconte l'expérimentée Australienne de 33 ans. J'y ai très bien joué ces trois dernières années. J'ai gagné deux fois le tournoi et c'est une très belle ville. A chaque fois je suis heureuse et excitée de revenir jouer ici. En revanche on ne peut pas fêter ce titre, c'est dommage. On saute directement dans le train pour Paris. La bouteille de champagne on la garde pour après Roland Garros".

Record de fréquentation

Cette 31ème édition des IS a été marquée par du grand beau temps et un record de fréquentation, plus de 25000 spectateurs sur la semaine.