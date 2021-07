Tennis : l'espoir sarthois, Charlélie Cosnet rêve de Wimbledon

Après Roland Garros, il s'attaque à Wimbledon. Le jeune sarthois, Charlélie Cosnet, espoir du tennis tricolore, va disputer ce week-end (3 et 4 juillet 2021) les qualifications du tournoi londonien. Il fait parti des 32 joueurs retenus pour ces qualifs. A 18 ans, c'est pour lui, qui est classé 80eme mondial au classement ITF (le classement ATP des jeunes), c'est un rêve qui est en passe de se réaliser. "Disputer un deuxième tournoi du grand chelem, c'est énorme" explique-t-il.

Un tournoi mythique

Ce sera aussi la découverte d'une nouvelle surface. "Wimbledon serait pour moi le premier tournoi sur gazon. Cela va être une nouvelle sensation. Je suis assez impatient de découvrir ça et puis pour moi Wimbledon, c'est la classe. Je me souviens de la final Federer - Nadal, interminable, c'est mythique donc c'est vrai que c'est quelque chose que d'être là".

Plus expérimenté

Eliminé en 16e de finales à Roland Garros, Charlélie Cosnet a pu accumuler de l'expérience Porte d'Auteuil et il aborde avec plus de confiance ce nouveau défi. "J'ai une expérience en grand chelem, cela va être, je pense, plus facile à gérer. Je devrais être plus détendu".

S'il se qualifie, il devrait débuter Wimbledon dès lundi. Il espère ensuite se qualifier pour l'US Open mais il lui faudra pour cela monter à la 60e place mondiale, ce qui dépendra des résultats de cet été et donc de ses performances à Londres