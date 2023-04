Tennis : l'heure d'une nouvelle étape pour Hugo Grenier au Masters 1000 de Madrid

C'était sans doute l'une des plus belles victoires de sa carrière. Sa première, en tout cas, dans un Masters 1000. Après un début d'année compliqué qui l'a vu sortir du Top 100 mondial, Hugo Grenier (128e) s'est offert ce mercredi le scalp d'un spécialiste de la terre battue, l'Argentin Diego Schwartzman. Une victoire avec la manière (7/5,6/4) au premier tour du Masters 1000 de Madrid. "C'est ma première en Masters 1000 et c'est vraiment une super étape, a réagi le Montbrisonnais dans L'Équipe*. J'essaie de franchir les étapes à mon rythme, concentré sur moi. Je n'ai pas envie de m'arrêter ici."*

A 27 ans, Hugo Grenier est peut-être en train aujourd'hui de franchir cette dernière étape lui permettant de s'installer durablement parmi les meilleurs joueurs du monde. Un joueur au parcours atypique, s'étant construit loin des sentiers empruntés habituellement par les jeunes tennismen. Resté à Montbrison jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, handicapé lors de son adolescence par une blessure au dos, son éclosion au plus haut-niveau aura été tardive et décuple sans doute, aujourd'hui, la fierté de ses proches.

Depuis le magasin d'optique qu'ils tiennent dans le centre-ville de Montbrison, les parents d'Hugo Grenier ont évidemment suivi la performance de leur fils face à Schwartzman. "Une victoire comme celle-là nous réconforte dans nos choix, témoigne sa mère, Catherine. Nous ressentons beaucoup de bonheur pour lui. Avec une telle victoire, tous les moments compliqués sont oubliés. Malgré les périodes de doutes, Hugo existe, il est là et il ne lâche pas l'affaire." "Lorsqu'il tapait ses premières balles avec moi, cela nous semblait très loin d'imaginer une telle victoire. C'était un rêve, ajoute le premier entraineur d'Hugo Grenier à Montbrison, Pascal Ruffin. Cela m'a beaucoup ému de le voir jouer comme ça lors de son premier tour à Madrid, de façon simple et en utilisant son talent. Car oui, Hugo a beaucoup de talent et je suis très ému de le voir ainsi."

Catherine Grenier, la mère d'Hugo, avec Pascal Ruffin, son premier entraineur à Montbrison © Radio France - France Bleu

Après Diego Schwartzman, c'est un autre gros morceau du circuit qui se présente ce vendredi devant Hugo Grenier, l'Américain Sebastian Korda (28e mondial). En cas de succès, le Montbrisonnais affronterait au troisième tour l'Allemand Alexander Zverev (16e mondial) ou l'Espagnol Roberto Carballés Baena (53e).