Tennis : la Bretonne Clara Burel éliminée de l'Open de Lyon en quart

Il n'y aura pas eu trois exploits consécutifs pour Clara Burel. La Bretonne s'est inclinée en trois sets (2-6 / 6-1 / 6-3) en quart de finale de l'Open de Lyon face à Fiona Ferro, n°1 française.

La marche était trop haute ce vendredi, mais pour autant la tenniswoman bretonne confirme son début d'année 2021 exceptionnel. C'est la première fois de sa jeune carrière que Clara Burel, 19 ans, atteint un quart de finale d'un tournoi WTA.

La joueuse originaire de Louannec (Côtes d'Armor) aura éliminée deux joueuses du top 100 en 16e (Alizé Cornet) et en 8e de finale (Aliaksandra Sasnovich). De quoi faire un bond au classement pour elle et entrer dans le top 200. Un progrès qui devrait lui ouvrir les portes de tournois plus prestigieux.