Tennis : la Coupe Davis à Albertville, c'est fait !

La nouvelle vient d'être confirmée ce lundi matin : le premier tour de la Coupe Davis, en février 2018, se jouera à Albertville en Savoie. La France affrontera les Pays-Bas.

Comme nous vous l'annoncions ce lundi matin sur France Bleu Pays de Savoie, la Coupe Davis va enfin se jouer en Savoie. La Fédération Française de Tennis a désigné lundi la ville savoyarde pour accueillir le premier tour de l'édition 2018 du 2 au 4 février prochain. L'annonce a été faite ce lundi matin à la Région Rhône-Alpes, à Lyon. C'était la 3e candidature d'Albertville pour accueillir cette compétition.

Premier tour sur surface rapide

Ce premier tour devrait se jouer sur surface rapide, de type résine. Coût total pour Albertville : 600.000 euros, financés notamment par la communauté d'agglomération Arlysère (150.000 euros), la région (100.000 euros), le Département de Savoie (20.000 euros).

Les joueurs logés à Chambéry et Annecy

A noter : la candidature d'Albertville souffrait d'un manque d'hôtels de luxe à moins de 20 minutes de la halle olympique et une solution pour acheminer les joueurs par hélicoptère avait été évoquée... Elle n'est finalement pas retenue. Les équipes de Coupe Davis (France et Pays-Bas) dormiront dans des hôtels à Chambéry et au bord du lac d'Annecy.