Malgré des oppositions fortes, la réforme de la Coupe Davis proposée par la Fédération internationale a été adoptée. Le vote a eu lieu ce jeudi 16 août, à Orlando en Floride. La réforme a été soutenue par plus de 70% des 120 délégués de la Fédération internationale de tennis présents.

A partir de 2019, la compétition ne se déroulera plus que sur une semaine, en novembre, en fin de saison, avec 18 équipes nationales. Créée en 1900, cette épreuve s'étalait sur quatre week-ends de trois jours. La nouvelle formule prévoit que chaque tour se disputera en trois matchs, un double et deux simples, disputés au meilleur des trois sets, contre quatre simples et un double au meilleur des 5 sets jusqu'à présent. Et désormais, la compétition sera organisée dans un seul pays, non engagé dans la compétition. La formule centenaire est donc à oublier : les matchs dans l'un des deux pays à jouer, les rencontres interminables...

Séduire à nouveau les grands noms du tennis

Les raisons principales de ce changement radical : créer une compétition plus intense, et attirer les stars du tennis. Beaucoup de grands noms refusent de participer à la Coupe Davis après l'avoir remportée. La réforme vise à les faire revenir. Novak Djokovic avait qualifié le projet de "fantastique". Roger Federer, lui, avait reconnu que l'organisation avait besoin de changement.

La Fédération française de tennis, elle, s'était montrée favorable à la réforme. "Le bilan concernant cette compétition, c'est qu'elle s'étouffe et n'atteint plus les indicateurs clés de la performance", avait déclaré Bernard Giudicelli, son président, en juin 2018.

Parallèlement à cette réforme, l'ATP a annoncé le retour de sa Coupe du monde : la World Team Cup. Elle revient en janvier 2020 et met en compétition 24 équipes. Une rude concurrence pour cette nouvelle Coupe Davis.