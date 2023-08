Tennis : la coupe Galéa fait son retour à Vichy

Depuis l'officialisation de la nouvelle il y a quelques mois, Philippe Chimier a souvent envie de chanter "Ramenez la coupe à la maison" du rappeur Vegedream. Le Président de l'association Sporting Vichy Bellerive Tennis relance ce jeudi dans la cité thermale une compétition chère aux Vichyssois : "Les yeux brillent quand on parle de la Galéa aux gens d'ici. Dans les années 70 tout le monde se souvient de la victoire de Yannick Noah et Gilles Moretton en double face à une paire tchèque dans laquelle il y avait Ivan Lendl (futur numéro 1 mondial)".

Si l'époque est lointaine les souvenirs de la Galéa, avec jusqu'à 2.000 personnes en tribunes pour les finales, ont perdurés. C'est les promesses d'en construire de nouveaux qui habitent désormais le Sporting puisque la compétition ne s'est plus déroulée sur les rives de l'Allier depuis 1991.

10 millions d'euros d'investissement pour transformer le Sporting

La formule a évolué et Vichy n'accueille cette année que les éliminatoires. Les phases finales auront lieu la semaine prochaine à Rome. Ce sera l'inverse en aout 2024 et d'ici là le Sporting se sera complètement transformé avec des travaux à hauteur de 10 millions d'euros. 17 courts totalement refaits à neuf et des nouveautés : "On veut surfer sur les jeux de raquettes avec quatre terrains de padel et trois terrains de beach tennis. Le but est de faire découvrir ces disciplines à tous nos adhérents mais aussi aux estivants qui viennent tout l'été fouler nos terrains".

Avec ses nouvelles installations Vichy doit devenir l'un des 3 centres de ligue de la région Auvergne-Rhone-Alpes et aussi Centre Fédéral d'Entrainement. La ville a donc deux ambitions : accueillir les futurs champions avec la coupe Galéa mais aussi les dénicher et les former.