Brest, France

Ce jeudi, Nicolas Escudé, directeur de l'Open Brest a présenté la quatrième édition qui aura lieu du 22 au 28 octobre prochains. Un tournoi qui restera Challenger (125.000$), soit le plus important dans sa catégorie chez les garçons. A ses côtés, Stéphane Abjean, directeur de l'ACTB, association qui porte le tournoi, a évoqué d'autres possibles événements tennis à Brest.

La Fed Cup dès l'an prochain ?

Stéphane Abjean a notamment parlé d'un possible premier tour de Fed Cup : "La salle, en configuration tennis, est extraordinaire. Le retour des joueurs est exceptionnel. L'an dernier, le président de la Fédération Française de Tennis est venu visiter le tournoi. Il a trouvé les installations remarquables et a proposé de regarder d'un peu plus près le cahier des charges d'un premier tour de Fed Cup. On va effectivement proposer de travailler avec la mairie sur ce dossier. C'est un nouveau challenge pour nous, pour garantir à Brest et à l'Arena un nouvel événement qui sensibilise pas mal de monde en France. La visite du président de la FFT l'an dernier, c'était pour confirmer tout le bien qu'il avait entendu du tournoi et de la salle. Maintenant la balle est dans notre camp. Pour savoir si on veut organiser la Fed Cup dès 2019 ou plus en 2020. C'est un choix qu'il faudra faire très rapidement avec la mairie."