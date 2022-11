Tennis : la Française Caroline Garcia remporte le Masters WTA, plus beau titre de sa carrière

Caroline Garcia vient de boucler 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, le plus beau de sa carrière. La Lyonnaise de 29 ans a remporté pour la première fois le Masters WTA, ce lundi 7 novembre à Forth Worth (Texas). Elle a battu en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka, en deux sets, 7-6 (7/4), 6-4. Caroline Garcia est la deuxième joueuse française à être sacrée dans cette épreuve prestigieuse, regroupant les huit meilleures joueuses de la saison, après Amélie Mauresmo qui s'était imposée contre sa compatriote Mary Pierce en 2005.

Actuellement 6e joueuse mondiale, Caroline Garcia va terminer la saison à la 4e place mondiale. Un classement qu'elle avait déjà atteint en 2018, avant de vivre quatre années difficiles, entre crise de confiance, tennis en perdition et soucis physiques récurrents, qui l'ont fait sombrer au 74e rang en toute fin d'année dernière. Arrivée au Texas il y a dix jours dans une relative incertitude, après le départ inattendu de l'entraîneur Bertrand Perret, "Caro" a trouvé les ressources mentales et physiques, pour s'adjuger le 11e titre de sa carrière, validant de plus belle son retour dans les cimes du tennis mondial.