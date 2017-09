Tennis : la France menée 1-0 par la Serbie en demi-finale de la Coupe Davis

En ouverture de la demi-finale de la Coupe Davis de tennis, la France a cédé le premier point à la Serbie vendredi après une défaite de Lucas Pouille face à Dusan Lajovic, pourtant 80e mondial.

Les Bleus, emmenés par Yannick Noah, partaient favoris face à la Serbie pour cette demi-finale de la Coupe Davis de tennis qui se déroule de vendredi à dimanche au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. La sélection des Balkans étant privée de ses stars : Novak Djokovic blessé mais aussi de Janko Tipsarevic et Viktor Troicki.

Mais lors du premier simple, le Français Lucas Pouille, 22e au classement, a chuté contre toute attente face au 80e joueur mondial, le Serbe Dusan Lajovic en quatre sets (6-1, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)). Les Bleus sont donc menés 1-0. Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga (18e mondial) doit maintenant tenter de remettre les deux équipes à égalité face au jeune Laslo Djere (95e), qui honore sa première sélection.

Samedi pour le match de double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut affronteront les Serbes Filip Krajinovic et Nenad Zimonjic. Puis dimanche les deux derniers simples : Jo-Wilfried Tsonga contre Dusan Lajovic et Lucas Pouille contre Laslo Djere.