Tennis: la liste des joueurs de l'Open d'Orléans dévoilée

Les 32 joueurs de l'Open d'Orléans ont pratiquement tous été révélés. Neuf Français sont en lice pour cette 13ème édition qui se déroulera du 23 septembre au 1er octobre au Palais des Sports.

"Pierre-Hugues Herbert viendra défendre son titre", la nouvelle est signée Didier Gérard le directeur et fondateur du tournoi. En tout, neuf Français tenteront de remporter la 13ème édition de l'Open d'Orléans : Nicolas Mahut, Julien Benneteau ainsi que Paul-Henri Matthieu qui se voit recevoir une Wild Card. "Il revient pour la dernière fois car il prend sa retraite à la fin de l'année " indique Didier Gérard. Le directeur prévoit de donner la seconde invitation au Montargois Stéphane Robert : "mais ce n'est pas encore sûr" souligne-t-il. Deux autres invitations seront attribuées par la Fédération française de tennis (FFT) "mais on ne le sait généralement que 48 heures avant le tirage au sort" explique le directeur.

Le vainqueur de Nadal et Del Potro à Montréal

A cela, s'ajoutent les nombreux joueurs internationaux dont la star Denis Shapovalov. Le Canadien s'est récemment fait connaître grâce à ses victoires sur Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro lors du tournoi de Montréal. A 18 ans, celui que l'on surnomme "Shapo" sera donc redoutable d'autant qu'il est probablement l'un des mieux classés avec sa 69ème place mondiale (début septembre). "Il faudra en profiter parce que c'est comme Grigor Dimitrov qui est venu il y a quelques années, il vient et nous honore de sa présence, mais on ne le reverra pas tout de suite" insiste Didier Gérard.

L'Open d'Orléans pourra également compter sur certains tennismen bien connus comme Dustin Brown ou encore Norbert Gombos, le finaliste de l'édition 2016. La compétition réunit 32 joueurs dont 6 ont appartiennent aujourd'hui au TOP 100 et 11 sont passés par le TOP 50 auparavant.

L'Open d'Orléans se déroulera du 23 septembre au 1er octobre au Palais des Sports.