Tennis : la Normande Alice Robbe s'incline en 3 sets lors du 1er tour des qualifications à Wimbledon

Un mois après avoir fait parler d'elle à Roland Garros (élimination au troisième et dernier tour des qualifications), Alice Robbe foulait ce mardi, pour la première fois, le prestigieux gazon de Wimbledon. La joueuse de tennis manchoise, licenciée à Mondeville, classée au 219ème rang mondial, affrontait la jeune Américaine de 19 ans Ashlyn Krueger, 108ème au classement WTA.

Face à une spécialiste de la surface, Alice Robbe a offert plus qu'une belle résistance, remportant même le second set. Un résultat insuffisant toutefois pour accéder au second tour du tournoi de qualification. Une défaite qui ne doit pas faire oublier la nette progression enregistrée ces derniers mois (réaction à venir).