Tennis : la paire Pierre-Hugues Herbert et Albano Olivetti remporte le double à l'Open d'Orléans

La victoire en double pour la paire française Pierre-Hugues Herbert et Albano Olivetti en finale de la 16e édition de l'Open de tennis d'Orléans ! Les amis d'enfance se sont imposés 2 sets à 1, 6-2, 2-6, 11-9 ce dimanche dans le super tie-break face à une autre paire française, Antoine Hoang et Kyrian Jacquet, après un match serré jusqu'au bout dans un Palais des sports plein à craquer.

Un super tie-break serré

Herbert et Olivetti remportent le premier set dans un match qu'ils tiennent d'une main de fer, 6-2. L'autre duo français, Antoine Hoang et Kyrian Jacquet, ne se laisse pas faire et remporte le deuxième set sur le même score, 6-2. Derrière, le super tie-break est très disputé, Hoang et Jacquet auraient pu s'imposer mais ils craquent dans les derniers échanges. Herbert et Olivetti remportent donc la 16e édition du double de l'Open d'Orléans.