Tennis : la salle Alain Bossard inaugurée en présence du président de la Fédération Française de Tennis

Ce n'est pas tous les jours qu'un président d'une fédération qui représente plus de 980 000 licenciés est présent à Châteauroux. Bernard Guidicelli, le patron du tennis Français par ailleurs en campagne pour sa réélection en a profité pour rendre hommage à Alain Bossard qui a siégé auprès de lui au bureau fédéral de la FFT. "je joins l'utile à l'agréable. je suis en campagne électorale et j'en ai profité pour rendre hommage à Alain Bossard. J'ai siégé avec lui au sein du comité directeur de la fédération. C'est un passionné, c'est un homme qui connaît très bien le tennis. C'est aussi un homme de terrain qui a été enseignant professionnel. Il a été président de cette grande ligue du Centre pendant 17 ans. Il me disait souvent, je fais 70 000km par an. Ce sont ces personnes là qui font la grande famille du tennis"

Bernard Guidicelli, le président de la Fédération Française de Tennis à gauche et Alain Bossard à ses côtés © Radio France - Sylvain ROGIE

Alain Bossard était bien entendu très ému : "Souvent quand on regarde des plaques sur des gymnases ou des installations sportives, la personnes n'est plus là. C'est un événement particulier pour moi. C'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Et voir ici à Châteauroux, le président de la Fédération Française de Tennis, ça me touche. Il descend de Paris c'est assez remarquable. C'est un grand grand plaisir pour moi." A 72 ans, Alain Bossard joue quatre heures par semaine. Il viendra avec ses amis taper dans la balle dans la salle qui porte son nom. c'est la belle histoire d'un passionné qui mérite amplement cet hommage.