Tennis : le 16e Open d'Orléans reporté à cause du reconfinement

Il n'y aura pas d'Open de tennis à Orléans cette année. Le directeur du tournoi, Didier Gérard, l'a annoncé aux partenaires ce jeudi dans un mail. Le reconfinement a poussé l'organisation à reporter son édition 2020. "Le 16e Open d’Orléans ne pourra malheureusement pas se tenir du 30 novembre au 6 décembre 2020", annonce le directeur dans sa note envoyée aux partenaires.

Deux têtes d'affiche étaient pourtant prévues, Lucas Pouille et Richard Gasquet. "On a essayé de maintenir coûte que coûte, même avec le couvre-feu, on avait réussi à trouver des solutions", affirme Didier Gérard sur France Bleu Orléans ce jeudi soir. "Avec le confinement, là, on ne peut rien faire donc il n'y avait pas d'autres solutions que de reporter cet Open", continue-t-il.

Deux éditions en 2021

Pour compenser son annulation, deux éditions seront organisées en 2021. C'est un partenaire de Didier Gérard qui en a eu l'idée. "Ce mercredi soir, j'étais dans mon bureau et un partenaire m'appelle et me propose d'en faire deux, j'avoue que je n'ai pas eu cette magnifique idée. J'ai donc appelé l'ATP dans la foulée pour leur proposer et ils ont validé ce jeudi matin", explique le directeur.

"L’ATP et la Fédération Française de Tennis souhaitant fermement que notre magnifique tournoi puisse perdurer, il a donc été décidé, et ce sera une première mondiale, qu’il y aura deux Open d’Orléans en 2021", écrit Didier Gérard.

Le 16ème Open d’Orléans est donc reporté du 18 au 25 janvier 2021 et le 17ème Open d’Orléans aura lieu en décembre 2021, à une date encore non validée.