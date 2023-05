Tennis : le Béarnais Jérémy Chardy renonce à participer à Roland-Garros en simple

Jérémy Chardy ne participera pas cette année à son 18e Roland-Garros, alors que le tournoi sur la terre battue parisienne commencera ce dimanche. À 36 ans, le Belvézinois renonce, faute d'une préparation suffisante sur terre battue ces dernières semaines. Il aurait pu, grâce à son classement protégé du à sa saison blanche l'an dernier, intégrer directement le tableau final, mais Jérémy Chardy a retiré son nom, ce jeudi juste avant le tirage au sort. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne sera pas présent à Paris, puisqu'il participera une fois de plus en double avec son compère basque Fabrice Martin. Et puis le Béarnais sera aussi dans le box d'Ugo Humbert, qu'il entraîne ces derniers mois, et qui vient de remporter le tournoi de Bordeaux. Humbert sera opposé au premier tour à un autre tricolore, Adrian Mannarino.

