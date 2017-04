Tennis : le bras de fer se tend entre Caroline Garcia et la Fédération avant le barrage de Fed Cup à Roanne

Malgré sa blessure, Caroline Garcia est convoquée pour disputer le barrage de Fed Cup face à l'Espagne, à Roanne. La Fédération force la main à une joueuse qui, pourtant, ne voulait plus rejouer en Fed Cup cette saison.

A la Halle Vacheresse, les paniers de basket sont en train d'être enlevés pour laisser place à la terre battue. Le chantier doit durer jusqu'à dimanche, mais un autre chantier risque de durer plus longtemps: celui sur les joueuses qui vont composer cette Équipe de France, les 22 et 23 avril prochains. Le bras de fer est même en train de s'intensifier entre la Fédération Française de Tennis et Caroline Garcia. La numéro 2 française n'est pas très emballée à l'idée de jouer ce barrage, elle est blessée (officiellement) mais elle a quand même été retenue hier pour ce rendez vous.

La Fédération ne semble pas vraiment croire en cette blessure au nerf sciatique. Caroline Garcia a été prévenue dès dimanche de sa sélection et le lendemain, la Lyonnaise a annoncé sa blessure sur les réseaux sociaux. Le capitaine Yannick Noah passe outre et décide de la convoquer. Caroline Garcia devra donc honorer le rendez vous fixé dimanche à Roanne avec toute l'équipe de France pour préparer ce barrage. En cas d'absence, elle risquerait d'être sanctionnée, peut-être même interdite de jouer Roland-Garros dans quelques semaines.

Je ne veux pas faire de Caroline un exemple mais aujourd'hui, nous changeons d'époque et je veux remettre l'église au milieu du visage. Bernard Giudicelli, président de la FFT

"Je ne fais pas de Caroline un exemple" Bernard Giudicelli Partager le son sur : Copier

Caroline Garcia fait donc aujourd'hui partie de la liste des joueuses retenues pour ce barrage (avec Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet). Un rendez-vous capital que les Bleues n'abordent pas dans des conditions optimales.