Tennis: Le grand retour à la compétition de Lucas Pouille , jeune papa depuis 6 jours

Le nordiste fait son grand retour à la compétition à Quimper. Il participe en double et en simple au tournoi Challenger. Lucas Pouille, blessé au coude et opéré en juillet, n'a disputé qu'un seul match en 2020. Le français a tenu a retrouvé la compétition près de sa femme qui vient d'accoucher.

L'ancien numéro 10 mondial ne voulait surtout pas être loin de sa chère et tendre Clémence au moment de son accouchement. La petite Rose Pouille a vu le jour le 20 janvier dernier. Lucas a attendu quelques jours avant de l'annoncer publiquement sur les réseaux sociaux.

C'est donc le coeur léger qu'il va pouvoir reprendre la compétition, ce mardi 26 janvier, en Bretagne, là où vit la famille de sa femme. Il n'était pas question pour Lucas de reprendre le chemin des courts en Australie le 8 février prochain lors du premier grand chelem de la saison. Lucas a accepté de revenir sur ce début de saison sur France Bleu Nord .Extrait de cet entretien à retrouver en intégralité dans l'émission 100% Clubs Ch'tis.

Lucas Pouille se confie sur France Bleu Nord Copier

Plus aucune appréhension

"L'année 2021 n'a pas été évidente. Mentalement ce fut compliqué et très long car après 6 mois mon coude n'allait toujours pas mieux et j'ai donc pris la décision de me faire opérer. Il a fallu prendre son mal en patience, essayer de trouver des solutions pour se préparer de la meilleure des manières et être à 100% pour ce retour en début d'année 2021."

Retrouver le Top 30

"Rester en bonne santé c'est l'objectif premier. Sans ça, il me sera impossible de réaliser mes objectifs sur les tournois. J'ai envie de faire mon retour parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète et ça passe bien entendu par de bons résultats en tournoi et dans les Grands Chelems"

Le dernier match officiel joué le 3 mars 2020