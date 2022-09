Tennis : le Ligérien Hugo Grenier entre dans le Top 100 mondial !

C'est une nouvelle étape dans sa carrière que vient de franchir le week-end dernier Hugo Grenier. Grâce à son sacre au Cassis Open Provence (victoire en deux sets face à l'Australien James Duchworth, 83e mondial), le tennisman originaire de Montbrison entre pour la première fois dans le Top100 mondial (95e ce lundi au classement ATP). Un cap symbolique et une belle évolution pour un joueur encore 150e mondial début juin.

"Je suis vraiment content mais à mes yeux, il ne s'agit là que d'une étape, avoue Hugo Grenier au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire. J'ai envie de continuer, de me maintenir dans ce Top 100 et d'aller encore plus haut par la suite. Mon objectif d'ici la fin de l'année est de me rapprocher du Top 70, voire du Top 50. Je fonctionne par étape."

Au-delà de cette entrée dans le Top 100, Hugo Grenier avait également pour objectif cette année de bien figurer dans les tournois du Grand Chelem. Chose faite à l'US Open où il aura fait douter l'Italien Matteo Berrettini (défaite en quatre sets au deuxième tour face à la tête de série n°13) ainsi qu'à Wimbledon (défaite au deuxième tour face au chilien Garin).

En confiance, le Montbrisonnais vient d'enchainer treize victoires en quinze matchs. Prochain objectif, l'Open de Rennes, un Challenger qui se déroule jusqu'au 18 septembre.