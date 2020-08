Ça devient une habitude désormais au tennis avec le coronavirus. Le tournoi de Masters 1000 de Madrid a été annulé par les organisateurs ce mardi à cause de l'épidémie de Covid-19. Il devait se tenir du 12 au 20 septembre prochain. Un mauvais signe avant l'US Open et Roland-Garros.

Tennis : le Masters 1000 de Madrid annulé à cause du coronavirus

Un nouveau coup dur pour le tennis mondial. Le tournoi Masters 1000 de Madrid, qui devait se tenir du 12 au 20 septembre prochain a été annulé ce mardi par les organisateurs, compte tenu de la situation sanitaire. Les autorités régionales avaient déconseillé d'organiser ce tournoi, "à cause de l'évolution actuelle du Covid-19" en Espagne et avait déjà été reporté en mai.

"Après avoir examiné la situation pendant des mois, les organisateurs du Mutua Madrid Open se sont vus obligés d'annuler le tournoi à cause de la difficile conjoncture que continue de provoquer le Covid-19 à tous les niveaux", ont détaillé les organisateurs dans un communiqué.

Deuxième grand tournoi annulé

C'est le deuxième tournoi majeur annulé après l'ATP 500 de Washington, aux États-Unis le 22 juillet dernier. Il devait se tenir du 14 au 20 août prochain. La Fédération américaine ne remet pour le moment pas en cause la tenue du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York du 22 au 28 août et de l'US Open, du 31 août au 13 septembre.

C'est surtout un tournoi de moins sur terre battue pour les tennismen avant la tenue de Roland-Garros, pour le moment toujours maintenu du 21 septembre au 11 octobre 2020. Il ne reste donc plus que le Masters 1000 de Rome, du 20 au 27 septembre, pour espérer retrouver des repères pour les joueurs.