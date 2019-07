Tennis : le Messin Ugo Humbert brille à Wimbledon

Metz, France

Au premier tour, il avait bénéficié de l'abandon du N°1 français, Gaël Monfils, blessé à la cheville. Cette fois, c'est bien à la force de sa raquette qu'il s'est imposé : le tennisman messin Ugo Humbert, 66ème joueur mondial, a battu l'Espagnol Marcel Granollers en trois sets mercredi, au 2ème tour du tournoi de Wimbledon : 6-4, 7-6, 7-5. Implacable.

A l'aise sur l'herbe

Le jeune Mosellan, qui vient de souffler ses 21 bougies, n'a jamais cillé face à l'Espagnol. "C'est un joueur pas facile à manœuvrer, il est très malin sur le terrain. J'aurais pu enfoncer le clou un peu plus tôt, mais je suis resté serein, je savais que j'allais le faire [m'imposer]".

Le joueur a même ironisé lors de sa conférence de presse d'après-match : à une question sur la surface de Wimbledon, le gazon, Ugo Humbert lance, plein d'humour et de malice : "Ca me calme, ça me fait du bien. J'aime beaucoup l'herbe !".

Plus compliqué au 3ème tour

C'est la première fois de sa jeune et fulgurante carrière qu'Ugo Humbert accès à ce stade de la compétition en Grand Chelem. Il s'était fait fait remarquer l'an dernier en accédant au tour final de l'US Open. Il était alors entré dans le top 100 mondial. Il est aujourd'hui 66ème au classement ATP.

Au 3ème tour de Wimbledon, il va affronter un adversaire à sa mesure : le Canadien Félix Auger-Aliassime, N°21 mondial. Les deux joueurs ont 21 ans tous les deux, ils se connaissent bien et s'apprécient.

Ugo Humbert peut compter sur un soutien de poids au tournoi londonien : sa maman est là, dans les tribunes, cette semaine.