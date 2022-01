Tennis : le Messin Ugo Humbert domine Medvedev au tournoi par équipe de Sydney

Le Messin Ugo Humbert s'offre le deuxième mondial Daniil Medvedev pour son premier match du groupe B de l'ATP Cup, compétition internationale par équipe, à Sydney en Australie. Le Français, 35e mondial, a remporté en trois sets 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/2) et 2h55 face au vainqueur de l'US Open, leader de l'équipe de Russie, tenante du titre à l'ATP Cup.

L'une des plus grandes victoires de sa carrière

"C'était très dur aujourd'hui, mais je suis très content", a déclaré Ugo Humbert après l'une des plus grandes victoires de sa carrière, avant d'ajouter, j'ai juste essayé de rester détendu, de rester concentré sur ce que je devais faire, et c'était un grand match." Le Messin affrontera mardi l'Italien Matteo Berrettini, à 1h20, heure française.

Malgré cette victoire surprise, le groupe France s'est finalement incliné face à la Russie. Le Russe Roman Safiullin (167e) a battu Arthur Rinderknech (58e) en trois sets, 2-6, 7-5, 6-3, après avoir sauvé 15 balles de break sur les 19 obtenues par le Français. Puis le duo tricolore formé par Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin s'est incliné face à Medvedev et Safiullin en deux sets, 6-4, 6-4.

Les deux autres équipes du Groupe B, l'Australie et l'Italie, devaient se rencontrer ce dimanche soir, et la France affrontera mardi les Italiens, emmenés par Matteo Berrettini (7e mondial) et Jannik Sinner (10e). La phase de poules de ce tournoi, considéré comme une préparation à l'Open d'Australie, doit se poursuivre jusqu'au 6 janvier. Seules les quatre sélections victorieuses de leur groupe seront qualifiées pour les demi-finales.