Tennis : le Moselle Open 2020 en sursis

L'édition 2020 du Moselle Open semble donc en sursis. Prévu entre le 20 et le 27 septembre prochain, le tournoi de tennis messin se retrouve coincé entre deux " Grand Chelem " de l' ATP, le circuit pro masculin : l' US Open qui finira le 13 septembre et Roland Garros qui débutera le 27 septembre, date à laquelle est programmée la finale du rendez-vous mosellan. Les organisateurs du Moselle Open hésitent donc entre report et annulation.

Décision avant fin juin

Les discussions avec l' ATP, ont déjà commencé et une décision finale pourrait être prise d'ici quelques jours. Dans le contexte actuel, et après le nouvel report de Roland Garros, il semble que le maintien du Moselle Open, entre le 20 et le 27 septembre, est tout simplement impossible.

Un autre tournoi, plus huppé que le rendez-vous messin, pourrait être, en plus, programmé durant cette période. Annulé au printemps dernier, pour cause de Covid-19, le Masters 1000 de Rome, pourrait finalement, débuter, lui-aussi, le 20 septembre. Si cette option se confirme, tous les meilleurs joueurs du circuit se retrouveraient alors sur la terre battue italienne.

Les organisateurs du Moselle Open planchent donc sur deux options : le report, mais il faudrait trouver une date dans un calendrier de fin d'année déjà bien chargé. Ou l'annulation pure et simple de l'édition 2020. Selon un actionnaire du tournoi messin, cette décision, ne serait pas foncièrement " dramatique, pour la pérennité et l'avenir du Moselle Open ".