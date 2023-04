Tennis : le numéro 1 français Richard Gasquet éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo

Une défaite éclair et beaucoup de déception pour les tricolores sur les courts de tennis du Masters 1000 de Monte-Carlo. Richard Gasquet, 42e mondial, a été débordé par Dominic Thiem, 111e mondial. L'autrichien s'est imposé 6-1, 6-4. Le bras de fer aura duré deux jeux, 23 minutes après le début de la partie, Thiem a converti sa huitième balle de break pour mener 2-0 et faire céder la défense de Gasquet.

ⓘ Publicité

"Mon jeu lui convient assez bien car je joue assez lifté et quand ma qualité de balle n'est pas très bonne, comme ce soir, et que les balles sont lourdes, il est très avantagé avec sa puissance. Il m'a mis assez vite sous l'eau", a analysé Richard Gasquet avant de résumer : "J'ai perdu contre plus fort". Double finaliste à Roland-Garros (2018, 2019) et lauréat de l'US Open 2020, Thiem signe ainsi sa troisième victoire de la saison.

"J'ai joué, j'ai tenu, la passion a toujours été là"

Mais la détermination de Richard Gasquet n'est pas entamée. Il est toujours animé par la même passion, celle qui, en 2002, lui avait permis à 15 ans et 10 mois de jouer à Monte Carlo son tout premier tournoi professionnel. 21 ans après, Richard Gasquet court toujours, avant tout pour l’amour du jeu. "J'ai 37 ans dans deux mois. A aucun moment je ne pensais que je jouerai encore à cet âge là, surtout que j'ai commencé très jeune. J'ai joué, j'ai tenu, la passion a toujours été là, c'est quand même toujours passé très vite. Je vais essayer d'en profiter un petit peu", explique-t-il.

Le plus longtemps possible, il l'espère, et après, une fois à la retraite, "je n'ai aucune idée de ce que je vais faire", dit-il. Richard Gasquet prendra sa retraite le jour où il sortira du Top 100 mondial. Il entame sa 946e semaine d’affilée à ce niveau, soit 18 ans sans interruption parmi les 100 meilleurs joueurs du monde.

Sa dernière victoire dans un tournoi Masters 1000 remonte à mai 2021 lorsqu'il avait battu Marton Fucsovics pour son entrée en lice à Rome. Il avait ensuite chuté face à Lorenzo Sonego. A Monte-Carlo, il n'a plus joué un deuxième tour depuis 2019.