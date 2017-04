Tennis: Le retour des Français au tournoi Primrose de Bordeaux

Six joueurs Français seront présents pour la dixième édition du tournoi BNP Paribas Primrose de Bordeaux. Un retour en force après l'édition 2016 où ils étaient peu nombreux. Dix joueurs du top 100 mondial seront aussi de la partie.

Un vent tricolore va souffler sur les courts de la Villa Primrose. La dixième édition du tournoi BNP Paribas Primrose a lieu du 15 au 21 mai, et cette année, six joueurs français seront présents. Au tableau aussi, dix joueurs du top 100 mondial.

On savait depuis quelque temps déjà que le Palois Jérémy Chardy serait présent. Licencié à la Villa Primrose, il sera en compagnie de deux autres primrosiens, belges cette fois, Steve Darcis, 53e au classement ATP et tête de série N°1, et Arthur de Greef (134e) Mais il y a cinq autres Français en lice: Julien Benneteau (106e), qui a gagné en 2014 le tournoi Primrose, Paul-Henri Mathieu (113e), Kenny de Schepper (144e). Les deux autres sont des espoirs: Quentin Halys (129e), âgé de tout juste 20 ans, et Mathias Bourgue (140e).

Dix joueurs du top 100 mondial seront présents au tournoi Primrose de tennis à Bordeaux du 15 au 21 mai. © Radio France - Mégane Fleury

De grands joueurs internationaux, anciens du top 10 mondial, seront présents, notamment le Russe Mikhail Youzhny (89e), qui, dans sa carrière, a atteint les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem. Il y aura aussi l'Autrichien Jurgen Melzer (142e), et le Letton Ernests Gulbis (169e). En 2014, il atteint les demis-finales de Roland Garros après avoir battu Roger Federer. Parmi les futurs grands noms du tennis mondial, il y aura aussi Frances Tiafoe (72e), un jeune Américain de 19 ans.

Le tournoi Primrose débute une semaine avant le tournoi de Roland Garros. Pour beaucoup de joueurs, c'est une préparation. Les balles de Primrose sont les mêmes que celles des Internationaux de France, et les joueurs s'affrontent sur terre battue. Cette année, la dotation a augmenté et passe de 100.000 à 125.000 dollars. L'an dernier, c'est le Brésilien Rogerio Dutra-Silva qui avait remporté le tournoi en simple.