Tennis : le Strasbourgeois Pierre-Hugues Herbert en finale de l'Open d'Australie

Alsace, France

C'est le titre qui manque à leur palmarès : une victoire en finale de l'Open d'Australie de tennis. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut auront l'occasion d'ajouter enfin ce titre aux trois autres finales remportées en grand chelem samedi. Ils se sont qualifiés pour la finale au petit matin du 24 janvier en battant une paire américaine, Ryan Harrison-Sam Querrey, une victoire en deux sets (6-4, 6-2).

"C'est génial, on a fait un super match et on a la chance de jouer une deuxième finale en Australie", se réjouit Pierre-Hugues Herbert. Les Français avaient été battus lors de la première finale en 2015. Samedi, ils affronteront le Finlandais Henri Kontinen et de l'Australien John Peers.