Tennis : le tennisman français Gilles Simon prendra sa retraite à la fin de l'année

"Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année". C'est avec ces mots que le tennisman français samedi Gilles Simon a annoncé la fin de sa carrière sportive ce samedi sur son compte Twitter. A 37 ans, il assure n'avoir "aucune tristesse, aucun regret, juste la volonté de mettre tout ce qu'il me reste sur chaque match".

Gilles Simon, l'un des Français les plus titrés, est le second joueur de "la génération dorée" du tennis français à annoncer la fin de sa carrière, après Jo-Wilfried Tsonga en avril. Avec Richard Gasquet et Gaël Monfils, ils étaient ensemble surnommés les "quatre mousquetaires".

Le Français a remporté 14 tournois du circuit principal au cours de sa carrière, et a disputé deux quarts de finale de Grand-Chelem à l'Open d'Australie en 2009 et à Wimbledon en 2015.

Le Niçois, actuellement 158e au classement ATP, a connu son meilleur classement avec la 6e place mondiale le 5 janvier 2009, après une saison 2008 faste avec trois titres (Bucarest, Indianapolis et Casablanca) et surtout une demi-finale au Masters 1000 de Toronto (dur) et une finale au Masters 1000 de Madrid (dur) avec au passage une victoire contre Rafael Nadal en demies. Lors de cette saison 2008 durant laquelle il avait aussi battu Novak Djokovic, il s'était qualifié pour le Masters à Shanghai, s'offrant le scalp de Roger Federer avant de céder en demi-finale face à Djokovic, non sans avoir poussé le Serbe dans ses retranchements (4-6, 6-3, 7-5).