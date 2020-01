Tennis : le Toulousain Hugo Gaston éliminé au premier tour de l'Open d'Australie

Toulouse - France

"Forcément je suis déçu, mais j'ai tout donné ! " Voilà les mots du jeune tennisman Hugo Gaston. Âgé de 19 ans, il avait obtenu une wildcard, c'est à dire qu'il avait était invité par la Fédération Française de tennis pour participer à son premier tournoi du Grand Chelem. Il a été battu ce mardi en quatre sets par l'Espagnol Jaume Munar (7-5, 5-7, 6-0, 6-3). Il connaissait Melbourne car en janvier 2018, il avait remporté l'épreuve de double junior aux côtés de Clément Tabur. La même année, il était revenu des Jeux Olympiques de la jeunesse avec une médaille d'or en simple, et deux médailles de bronze, en double et double mixte.

Hugo Gaston espère revenir à l'Open d'Australie mais cette fois sans invitation. Pour cela, le gaucher prometteur compte bien grimper dans le classement pour être dans les 100 premiers mondiaux et ne pas passer par les qualifications. Il est actuellement 247e mondial. "Je ne me donne pas d'objectif de date", précise-t-il au micro de Fabrice Abgrall. Hugo Gaston a grandi à Fonsorbes, près de Toulouse et il est licencié au Blagnac Tennis Club, où il compte bien rester. "Ça fonctionne bien avec mon entraîneur Marc Barbier et mon préparateur physique Kévin Blandy, donc on ne va pas changer!", sourit-il.