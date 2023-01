Tennis : le Vauclusien Arthur Géa prend "du plaisir" à l'Open d'Australie

Il poursuit son chemin. Arthur Géa s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi junior de l'Open d'Australie en battant en trois sets l'Australien Pavle Marinkov (4/6 6/3 6/2) en plus de deux heures. Il affrontera ce jeudi le Polonais Tomasz Berkieta. "L'année dernière, j'ai passé trois heures sur le court. J'ai été éliminé dès le premier tour", s'amuse le joueur originaire de Velleron. "Je connaissais les conditions en Australie. C'est super cool, il fait 30 degrés alors que les températures sont négatives en France", ajoute Arthur Géa.

La beauté du hasard

Après sa qualification en quart de finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Arthur Géa s'est confié sur son début de carrière. "Je ne connaissais pas du tout le tennis et mes parents non plus, mon père joue au football. J'ai commencé par hasard en voyant une raquette et j'ai fait un petit caprice pour l'obtenir", raconte le Vauclusien. Un stage d'été a suivi cet épisode. "Ensuite, j'ai rejoint l'académie Alain Barrère au Pontet. J'y suis resté de 7 ans à 13 ans avant de rejoindre la Ligue de Provence", ajoute-t-il.

Arthur Géa a ensuite fait ses valises pour partir sur Paris. Il intègre le Centre national d'entraînement de la Fédération Française de Tennis. "Ça n'a pas été facile surtout pour ma mère parce que nous étions souvent ensemble. Je dois reconnaître que je ne l'appelle pas pratiquement pas", conclu Arthur Géa.