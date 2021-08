Tennis : les champions de demain s'affrontent à Dijon

Vous pourrez dire : "je l'ai vu à ses débuts". Entre le 9 et le 13 août 2021, les coupes de France de tennis ont lieu à Dijon, pour les catégories 15-16 et 17-18 ans, avec certains des meilleurs espoirs français.

Il y a peut-être parmi eux les futurs Gaël Monfils, Benoît Paire ou Lucas Pouille, et les futures Kristina Mladenovic ou Alizée Cornet. Les Coupes de France 15/16 ans et 17/18 ans ont lieu à Dijon, sur la terre battue du Tennis Lac Kir - près de la base nautique - du lundi 9 au vendredi 13 août. Une compétition organisée par la Fédération française de tennis et la Ligue de tennis de Bourgogne-Franche-Comté, avec l'aide d'une trentaine de bénévoles. Annulée en 2020 à cause de la pandémie, c'est la deuxième fois, après 2019, qu'elle a lieu à Dijon.

Pas les meilleurs français, mais presque

96 joueurs et joueuses sont présents au début de la compétition, les têtes de série faisant leur entrée ce mardi. Il ne s'agit pas des joueurs les mieux classés et les plus talentueux de leurs tranches d'âges, puisque ceux-ci sont en ce moment engagés sur d'autres tournois, plus prestigieux, sur le circuit international. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle d'une "Coupe de France", et non pas d'un "championnat", puisqu'aucun titre de champion ne sera décerné. Les gagnants ne rejoindront pas leurs illustres aînés au palmarès de cette compétition.

Des recruteurs présents !

Qu'importe, le niveau reste élevé. La preuve, des recruteurs arpentent les allées, et scrutent les joueurs et les joueuses. Hortense Boscher par exemple travaille pour Elite Athlètes, une agence qui propose des cursus aux Etats-Unis. "On regarde comment ils se comportent, on est là pour échanger. Une fois l'obtention du bac, il y a le choix de partir aux Etats-Unis, d'obtenir une bourse sportive, de continuer le tennis à un bon niveau et de faire des études en parallèle", raconte-t-elle.

Une action caritative

En plus de la compétition, une action caritative est associée à ce tournoi : les "Aces du coeur", opération lancée en 2015 par la BNP. Chacun des aces réalisés par les joueurs rapportera 10 euros à une association, en l'occurrence "ON T.E.D. pour l'autisme".