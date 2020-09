Tennis : les Internationaux féminins de la Vienne annulés !

Plongés dans l'incertitude du contexte sanitaire et des difficultés de recrutement des bénévoles, les organisateurs du tournoi de Poitiers devraient annoncer dans les prochains jours l'annulation de l'édition 2020, une première depuis près de vingt ans.

Pas de tournoi féminin à Poitiers cette année... à cause de la Covid et ses conséquences...

Les Internationaux féminins de la Vienne (IFV 86), tournoi de 80.000 $ qui accueille certaines joueuses professionnelles du top 100 WTA, n'auront pas lieu à la fin du mois. La manifestation devait se tenir à Poitiers du 25 octobre au 1er novembre prochain. Mais face aux difficultés rencontrées pour disposer d'un nombre suffisant de bénévoles et compte-tenu des restrictions sanitaires qui deviennent chaque semaine de plus en plus strictes, les organisateurs ont préféré jeter l'éponge. L'officialisation de l'annulation devrait intervenir dans le courant de la semaine.