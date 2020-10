Tennis : Lucas Pouille à l'open d'Orléans 2020

L'open d'Orléans annonce l'inscription de Lucas Pouille, pour la 16ème édition prévue du 30 novembre au 6 décembre au palais des sports d'Orléans. Un deuxième joueur prestigieux après celui de Richard Gasquet, malgré l'incertitude liée à la situation sanitaire et à l'épidémie de Covid-19.

L'open de tennis d'Orléans annonce ce vendredi un deuxième nom prestigieux pour son édition 2020, prévue du 30 novembre au 6 décembre au palais des sports d'Orléans : il s'agit de Lucas Pouille.

Ex numéro 12 mondial, vainqueur de la Coupe Davis 2017, le français de 26 ans est actuellement 69ème à l'ATP. Son nom s'ajoute à celui de Richard Gasquet, tête d'affiche de ce seizième open d'Orléans.

Tout faire pour que le tournoi se tienne, malgré le Covid-19

Le directeur du tournoi, Didier Gérard, indique tout faire pour maintenir le tournoi, malgré le contexte sanitaire : "les annonces du Premier Ministre jeudi, avec notamment un couvre-feu dans le Loiret pendant six semaines, obligent bien évidemment l’organisation de l’Open d’Orléans à réfléchir sur l’orientation à prendre pour le tournoi. Cependant, l’inscription de deux joueurs français de renom (et la forte probabilité que d’autres arrivent prochainement) me conforte à trouver des solutions pour permettre de les accueillir à Orléans"