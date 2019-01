Tennis : Lucas Pouille balayé par Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie

1h23 et puis s'en va. Pour sa première demi-finale dans un Grand Chelem, Lucas Pouille a été sèchement battu par Novak Djokovic en trois sets (6-0, 6-2, 6-2) ce vendredi à l'Open d'Australie.

Sens unique

Le Nordiste, qui a pris quatre jeux au n°1 mondial, n'a rien pu faire.

Un cauchemar ! Pouille n'a pas existé dans le premier set, remporté 6-0 par Djokovic en 23 petites minutes... 😬 #AusOpen#HomeOfTennispic.twitter.com/IzYP0D9nSY — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 25, 2019

Djokovic sans pitié pour Pouille ! Le numéro 1 mondial déroule face au Français, le score est sans appel : 6-0, 6-2 #AusOpen#HomeOfTennispic.twitter.com/NX0K87zqT3 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 25, 2019

Pouille comme Monfils et Tsonga

Après une saison 2018 décevante, et un début de saison 2019 poussif marqué par quatre défaites, le natif de Grande-Synthe âgé de 24 ans et désormais entraîné par Amélie Mauresmo a atteint son plus haut niveau lors de ce tournoi.

Le tennis français n'avait plus connu pareil sommet depuis la demi-finale de Gaël Monfils à l'US Open en 2016. Le dernier tricolore à s'être hissé en demi-finale à Melbourne était Jo-Wilfried Tsonga, en 2010.

Finale Djokovic-Nadal

Novak Djokovic, qui a bénéficié de l'abandon du Japonais Kei Nishikori au tour précédent, affrontera Rafael Nadal en finale dimanche.

Il s'agira du 53e épisode de la rivalité entre le Serbe et l'Espagnol.