Tennis : Mathilde Ngijol Carré première française à remporter les Petits As de Tarbes depuis plus de 30 ans

Si on attend toujours un successeur à Yannick Noah à Roland-Garros depuis son titre en 1983, plus la peine d'attendre la successeuse de Emmanuelle Derly, dernière française titrée aux Petits As de Tarbes en 1984 ! Ce dimanche, Mathilde Ngijol Carré (13 ans) a remporté la finale du tournoi tarbais, championnat du monde officieux des joueurs et joueuses de moins de 14 ans. En finale, elle s'est imposée en trois sets – 4/6, 6/2, 6/1 – face à l'Israelienne Mika Buchnik.

Promise à un bel avenir

Avant la finale, elle avait sorti en demi-finale la Britannique Hannah Klugsman (7/5, 6/2), phénomène de précocité à 12 ans seulement. Championne de France 2019 dans la catégorie 11/12 ans, c'était la deuxième participation aux Petits As de Mathilde Ngijol Carré, plus jeune participante à la dernière édition Juniors de Roland-Garros, qui s'entraîne durant toute l'année en Espagne. Elle est donc la troisième Française seulement à inscrire son nom au palmarès des Petits As. Côté garçons, triste édition puisqu'il n'y avait aucun représentant tricolore en 8e de finale. Le dernier vainqueur français s'appelle Rayane Roumane, en 2014.