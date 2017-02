Tennis | "On ne va pas tout régler du jour au lendemain" explique Brahim Asloum coach de Benoît Paire

Benoît Paire est au Qatar cette semaine. Le tennisman avignonnais dispute le tournoi ATP de Dubaï. L'occasion de tirer un premier bilan de sa collaboration avec Brahim Asloum. L'ancien champion du monde de boxe poids mi-mouches et champion olympique aux JO de Sydney, l'entraîne depuis la fin 2016.

Depuis la fin de l'année 2016, Brahim Asloum est un des entraîneurs de Benoît Paire (41e au classement ATP). Après une exclusion de l'équipe de France olympique pendant les Jeux de Rio et une suspension par la Fédération Française de Tennis, le natif d'Avignon veut rebondir et s'est offert les services d'un immense champion de boxe. Brahim Asloum est double champion du monde poids mi-mouches WBA et champion olympique au JO de Sydney en 2000. À l'heure où Benoit Paire débute le tournoi ATP de Dubaï au Qatar, c'est l'occasion de dresser un premier bilan de la collaboration entre les deux hommes.

Pour l'instant Brahim Asloum n'a pas encore accompagné Benoit Paire sur des compétitions, mais les deux hommes s’entraînent (dur) à Paris régulièrement. "J'espère qu'il commence à prendre du plaisir. En tout cas Benoît est satisfait de sa condition physique, il se sent bien. Je pense qu'il a conscience d'avoir négligé cet aspect physique auparavant. Ce n'est pas la chose qu'il appréciait le plus. Je lui ai donc expliqué pourquoi j'attendais qu'il s'implique concrètement et à quoi ce travail allait lui servir. Ensemble nous faisons du foncier, du cardio, et du renforcement musculaire pour sa puissance. Ca a bien collé, on a bien démarré, il est très sérieux dans ce que lui demande. Il fait partie des grands joueurs donc je ne vais rien lui apprendre sur le tennis mais par contre Benoît doit être sûr de ses qualités et de sa force. Ce sont à ses adversaires de douter, pas à lui" explique le champion de boxe.

La semaine dernière à l'open de Marseille, Benoît Paire s'est montré très nerveux lors de sa défaite contre le russe Daniil Medvedev au 1er tour (5-7, 7-5, 7-6 [4]). L'Avignonnais a lancé sa raquette, a pris un avertissement par l'arbitre. Le genre de chose que ne veut plus voir son nouveau coach Brahim Asloum. "On ne va pas tout régler du jour au lendemain, on le sait, on ne va pas se mentir. J'en ai parlé avec lui. Il faut qu'il limite ce genre de comportement. Il l'a bien fait depuis le début de saison. Il y a beaucoup de pression et de remise en cause dans ce sport. Maintenant Benoît doit rester focus [concentré, ndlr] dans ce qu'il fait. S'il s'énerve c'est qu'il n'est plus concentré et c'est là-dessus qu'il faut que l'on continue à travailler. Dès qu'il emmagasinera encore plus à l'entraînement physiquement, son mental sera à la hauteur. Il se fait tellement mal à l'entraînement que le mental suivra (...) Il faut lui laisser un peu de temps, pas trop lui mettre de pression car il en a eu suffisamment. Il a mal vécu les Jeux Olympiques. On lui a mis beaucoup de choses sur le dos. C'est un super mec, un beau champion avec du caractère. Et cela, ça se canalise" termine Brahim Asloum.