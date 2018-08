En battant Roger Federer en finale à Cincinnati (6-4, 6-4) ce dimanche, Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir remporté les neuf Masters 1000 du circuit. Il est désormais 6e au classement ATP.

Le palmarès le plus complet de l'histoire

Vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem, de tous les Masters 1000, et de la Coupe Davis, Novak Djokovic possède désormais le palmarès le plus complet de l'histoire, puisque Rafael Nadal doit encore être sacré à Miami et Paris, et que Federer n'a jamais été titré aux Masters 1000 de Rome et de Monte-Carlo.

Le retour au sommet

Le Serbe, grâce à sa première victoire au Masters 1000 de Cincinnati, s'est un peu plus rapproché des meilleurs en passant de la 10e à la 6e place au classement ATP publié ce lundi.

La première place est toujours occupée par Rafael Nadal, qui n'a pas joué la semaine dernière, devant Federer. Avec sa place de 8e de finaliste à Cincinatti, le Sud-Africain Kevin Anderson intègre, quant à lui, le Top 5.