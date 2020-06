Tennis : le numéro 1 mondial Novak Djokovic testé positif au coronavirus

Novak Djokovic et Viktor Troicki lors de leur match à l'Adria Tour.

Novak Djokovic a été testé positif au coronavirus. C'est le numéro 1 mondial du tennis qui l'a annoncé ce mardi. Il devient le quatrième joueur contaminé en marge du tournoi caritatif "l'Adria Tour" que le Serbe a organisé dans les Balkans. Son staff explique dans un communiqué que le joueur ne "ressent aucun symptôme".

Quatre joueurs contaminés

En effet, Grigor Dimitrov, 19e mondial, avait déjà annoncé dimanche avoir contracté le virus, le soir même suivant un match contre Borna Coric à Zadar. Cette nouvelle avait provoqué l'annulation de la finale du tournoi opposant Djokovic au Russe Andrey Rublev.

Lundi matin, c'est au tour de Coric de faire savoir qu'il était lui aussi touché par le coronavirus. "Bonjour tout le monde, je voulais vous annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19. Je veux être certain que toute personne ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fasse tester! Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai pu faire !", a tweeté le 33e joueur mondial.

Lundi soir, on apprenait également que le joueur Viktor Troicki (184e) avait été lui aussi contaminé. Il avait notamment disputé un match face à Djokovic la semaine dernière à Belgrade. Selon la presse serbe, le préparateur physique de Djokovic et l'entraîneur de Dimitrov ont également été testés positifs.

Un tournoi qui fait polémique

La première étape de l'Adria Tour se déroulait à Belgrade, la capitale serbe. Sur des images, on peut voir des joueurs et des joueuses se faire des accolades sur le court, un stade comble, quasiment pas un masque de protection.

Des vidéos sur Twitter montrent également certains joueurs, dont Djokovic et Dimitrov, faire la fête en boîte de nuit.

L'Australien Nick Kyrgios a notamment partagé son agacement sur twitter : "Décision débile de faire l'exhibition (...), voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les protocoles. Ce N'EST PAS UNE BLAGUE". Même colère pour le vice-président de la Fédération allemande de tennis : "Comment puis-je expliquer à mes jeunes qu'ils doivent respecter les distances quand Djokovic organise des farandoles sur le court? C'est une image catastrophique ! Il ne s'agit pas que des joueurs, il y avait une centaine de jeunes en contact avec eux. Il n'y a aucune règle sanitaire et on montre tout ça fièrement en vidéo, les bras m'en tombent".

Un effet domino ?

D'autres grands champions de tennis ont également participé au tournoi dans les Balkans, notamment le numéro 3 mondial Dominic Thiem ou encore Alexander Zverev (7e). Ce dernier a été testé négatif, tout comme Marin Cilic (37e).

Dominic Thiem lui a participé juste après à un tournoi organisé dans le sud de la France avec d'autres joueurs comme David Goffin (10e) ou Matteo Berrettini (8e). "Tous les joueurs ont été testés à leur arrivée avant de participer à l'UTS", a expliqué l'organisateur.

Mais il est à craindre un effet domino, alors que l'US Open doit se tenir du 31 août au 13 septembre.