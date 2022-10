Tennis : Open Brest - Crédit Agricole du 24 au 30 octobre 2022 à Brest Arena avec France Bleu Breizh Izel !

Amateurs de la petite balle jaune, l’Open Brest - Crédit Agricole revient du 24 au 30 octobre à Brest Arena !

Sous la direction sportive d’Arnaud Clément pour la deuxième année consécutive, le plateau 2022 s’annonce comme un grand cru avec la venue de deux des mousquetaires du tennis français, Richard Gasquet et Gilles Simon, les valeurs montantes du tennis français avec Benjamin Bonzi, Hugo Grenier, Grégoire Barrère, le fantasque et talentueux Benoit Paire.

Prêt pour cette è 7ème édition ? Jeu, Brest et Match !

France Bleu Breizh Izel, partenaire radio officielle de l'Open Brest - Crédit Agricole 2022

Du 24 au 28 octobre, on parle "tennis" chaque jour à 18h45 !

En direct de Brest ce jeudi 27 octobre avec Antoine Michelin

A 10h30 et à 10h50 : Antoine fait le point avec ses invités

De 11h00 à 12h00 : jeu "Cap ou pas Cap ?" spécial tennis

Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 à partir de 10h50 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 4 candidats répondent aux questions, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Pass week-end Open de Brest pour deux personnes valable les 29 & 30 octobre 2022 comprenant :

les accès aux espaces "Invités" pour se rafraîchir et déguster quelques amuse-bouches entre deux rencontres

les accès aux matchs de demi-finales du samedi

les accès aux matchs de la finale Double et de la finale Simple du dimanche

En bonus : 1 montre sport à l'occasion du changement d'heure dans la nuit du 29 au 30/10/22 à 3h00 du matin

De 18h00 à 19h00 : émission "100 % Foot Breizh" avec un 100 % Open de Brest de 18h30 à 19h00 Invités, reportages, analyses et témoignages