Tennis : le Français Corentin Moutet s'incline en demi-finale de l'Open d'Orléans

Il n'y aura pas de Français en finale simple de l'Open de tennis d'Orléans. Le dernier en lice, Corentin Moutet, tête de série numéro 6 au tournoi, s'est incliné ce samedi après-midi en demi-finale en trois sets, 7-6, 6-7, 4-6 en 3 heures et 9 minutes de jeu face à l'Autrichien Dennis Novak au Palais des sports d'Orléans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match à suspense

L'Autrichien rentre pourtant bien dans son match, frappe fort et réalise de beaux revers le long de la ligne mais c'est Corentin Moutet qui arrache le premier set 7-6 au tie-break. Dans la deuxième manche, le Français fait quelques fautes et s'en prend parfois à l'arbitrage et Novak en profite pour revenir à un set partout. Alors qu'on pense que l'Autrichien va repartir avec la victoire, Corentin Moutet se bat, sert bien et le pousse dans ses derniers retranchements. Mené 2-5, le Français ne lâche pas et revient à 4-5. Mais Novak est plus fort et remporte le dernier set 6-4. C'est la première fois à l'Open d'Orléans que l'Autrichien s'impose en trois sets.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vesely ou Laaksonen en finale

Dennis Novak affrontera le Tchèque Jiri Vesely ou le Suisse Henri Laaksonen en finale ce dimanche de l'Open de tennis d'Orléans, qui disputent leur demi-finale ce samedi soir.