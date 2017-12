Tennis - Open de Caen : Svitolina et PHM au rendez-vous du lundi

L'Ukrainienne Elina Svitolina sera bien au rendez-vous de la première finale de l'Open de Caen version femmes après sa victoire face à la benjamine Clara Burel. Paul-Henri Mathieu a été expéditif pour se hisser en quart de finale face à Corentin Moutet. Benoit Paire affrontera Romain Jouan.

Ce dimanche pour les premier des quatre jours de l'Open de Caen, les spectateurs présents au Zénith ont pu apprécier pour la première fois du tennis féminin sur le court bleu. Première à entrer sur le terrain, la jeune Clara Burel, 16 ans. Dans sa foulée, l'une des stars du circuit mondial, l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°6).

L'opposition n'a pas été aussi déséquilibrée qu'on aurait pu le penser. Certes, la Bretonne a mis deux jeux à entrer dans son match mais elle a ensuite pratiqué un bon tennis, solide et plein de promesses face à la favorite du tournoi. Score final : 6/3, 6/3.

Tennis 🎾 - Malgré de très beaux retours et quelques coups droits sublimes, Clara Burel perd le premier set face à @ElinaSvitolina (6/3). #OpenCaen#FBsportpic.twitter.com/LpTI1GCRse — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) December 10, 2017

La surprise Albié

Dans l'autre demi-finale dames, on attendait Pauline Parmentier, 80ème mondiale. Finalement, c'est la Périgourdine Audrey Albié qui a surpris son monde et créé la sensation. Après un premier set disputé, et réglé au jeu décisif (7/6), Albié a pris la mesure de la favorite en s'imposant 6/2.

A 23 ans, elle décroche la meilleure performance de sa carrière et s'offre une finale face à Svitolina en guise de cerise sur le gâteau.

Superbe victoire de @DreyAlbie face à @ppauline86 ! En 1h27, la jeune femme s'est imposé 7/6 6/2 face à une Pauline Parmentier en pleine préparation. #OpenCaenpic.twitter.com/QRwWLj9BlW — Open de Caen (@OpenCaen) December 10, 2017

PHM éclair

En début d'après-midi, Romain Jouan a déjoué les pronostics en s'imposant face à une pépite du tennis français, Geoffrey Blancaneaux dans le match le plus disputé de la journée. Il a fallu trois sets pour départager les deux hommes : 6/3, 6/7, 6/3. Romain Jouan affrontera Benoit Paire en quart de finale ce lundi soir.

Le vainqueur des qualifs 2017 Romain #Jouan remporte le premier match du jour au dépend de @Geof888 6/3 6/7 6/3 ! Il affrontera @benoitpaire demain en 1/4 de finale! Bravo Romain! 👏👏 #OpenCaenpic.twitter.com/W4lyjQFSyI — Open de Caen (@OpenCaen) December 10, 2017

Pour son entrée en lice dans e qui est peut-être son dernier Open de Caen, Paul-Henri Mathieu n'a pas fait dans la demi-mesure pour rejoindre les quarts de finale. Le parrain du tournoi a expédié sa rencontre face à Alexis Musialek en moins de 45 minutes (6/1, 6/0). Le Parisien de 35 ans affrontera ce lundi Corentin Moutet, 18 ans, pour un choc des générations, peut-être un passage de témoin.

Par ailleurs, Paul-Henri Mathieu a été honoré par les trois présidents de l'Open de Caen qu'il a connu depuis qu'il y participe : Aristide Olivier, Pascal Vesques et Denis Agostini. © Radio France - Boris Letondeur

Toutes les rencontres se succéderont à partir de 17h15, au Zénith de Caen.